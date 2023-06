Alina Lozano conoció a la mamá de Jim Velásquez: “Estaba muy nerviosa”

La relación de Alina Lozano con Jim Velásquez se ha convertido en un centro de críticas por parte de usuarios de redes sociales, que se muestran incómodos con la diferencia de edad existente entre la pareja. A pesar de esto, los actores, que recientemente hicieron público su compromiso, se han mostrado muy unidos y cada vez más enamorados.



En un video publicado a través de su cuenta de Facebook, la actriz, quien interpretó a Nidia Pacheco en Pedro, el escamoso, relató el momento en el que conoció a la mamá de Jim Velásquez, su suegra. Cabe mencionar que la pareja se lleva 30 años de diferencia, lo que en parte ha hecho que Alina Lozano se sienta un poco insegura y nerviosa.

“Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera. La verdad, no me importa ser contemporánea”, comenzó diciendo la actriz.

De acuerdo con Alina Lozano, la primera impresión que se llevó de la mamá de Jim Velásquez es que era una persona sencilla, tranquila y bonita, que la recibió de buena manera a pesar de las críticas que rodean a la pareja.

“La verdad, me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella por quien es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, pero me sentí contenta, la verdad”, explicó.

Alina Lozano agregó que ese momento, que tanto había esperado, la hacía sentir muy nerviosa porque la mayoría de los ataques que ha recibido en su contra por medio de redes sociales son dirigidos por personas que tienen su misma edad. “Es algo que sigo sin entender”, expresó.

“Los ataques más fuertes que he recibido son de personas de mi edad por enamorarme, por querer seguir con mi vida, por salirme del modelo y querer ser feliz. Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que las mujeres debemos ser más validadas”, agregó.

A pesar de tener esta mala experiencia con personas contemporáneas a su edad, el encuentro con su suegra fue completamente diferente a lo que se esperaba y aseguró que su aceptación le transmitió bastante confianza.

“Haber conocido a mi suegra me trasmitió mucha ternura, mucha sencillez, mucho amor por su hijo. Yo le dije a Jim que estaba nerviosa, desde hace mucho tiempo no estaba así, y en medio de una broma me dijo que estaba del lado de las mujeres, algo que me llegó al corazón”, comentó.

A modo de reflexión, Alina Lozano le envió un mensaje a todas las suegras y nueras que la siguen, haciendo una invitación a eliminar la “competencia” que ha existido históricamente entre estas dos figuras. “Ojalá que podamos remontar esa historia de competencia, ya que esa relación es importante”, acotó.

Finalmente, la actriz comentó que planea organizar un segundo encuentro con la mamá de Jim Velásquez, pero esta vez en la casa familiar. Asimismo, agradeció la oportunidad y aseveró que fue algo muy gratificante y constructivo para su relación.