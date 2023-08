Alina Lozano dice que le aparecieron nuevos pretendientes: ¿ya superó a Jim Velásquez?

La actriz Alina Lozano protagonizó junto a Jim Velásquez uno de los romances más sonados en la farándula colombiana. Sin embargo, su supuesto compromiso con el creador de contenido, quien es 30 años menor con ella, se acabó "de la noche a la mañana", dicen internautas en redes sociales.



"No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento de que cada uno siga su camino", expresó la mujer de 54 años.

La actriz Alina Lozano agradeció a su antigua pareja por todo lo vivido durante su relación y le deseó éxitos en sus nuevos caminos.

Ahora, la artista reveló en sus historias de Instagram que le han llegado pretendientes, pese a la situación amorosa que está viviendo tras su ruptura con Jim. Alina Lozano enfatizó que aún no está preparada para otra relación.



"Alguien que me explique qué es este fenómeno que parece acompañar a las personas cuando han terminado una relación, y es que aparecen pretendientes nuevos o reaparecen pretendientes antiguos y manifiestan su gran interés de retomar algún tipo de relación al saber que tú estás libre", explicó Alina.

Alina Lozano habla de los pretendientes que han regresado a su vida tras la ruptura con Jim Velásquez pic.twitter.com/7X6vo5xhho — @lacatrina (@LaCatrina21) August 23, 2023

No obstante, recalcó que no está de acuerdo con ello. "No me parece. El peor momento para que aparezca alguien en mi vida es este, porque yo estoy en pleno duelo y yo soy de las que hace su duelo. Yo soy de las que extraña, siente nostalgia y atraviesa su duelo. Así que no, queridos, no estoy disponible", puntualizó.