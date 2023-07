Alina Lozano dijo que no quiere casarse con Jim Velásquez: "Necesito encontrar a alguien de mi edad"

A través de sus redes sociales, Jim Velásquez compartió el momento en el que su prometida, Alina Lozano, aceptó el reto de subir a una atracción mecánica en un parque de diversiones. No obstante, la situación no terminó muy bien y la actriz se llevó tremendo susto.



Las imágenes muestran a Alina Lozano y Jim Velásquez, inicialmente emocionados, subiendo al aparato. Momentos después, ya en el aire, la mujer de 54 años empezó a gritar: "No me siento tan segura ya. De pronto ya no es tan buena idea. No quiero. No, por favor. Me quedo sin aire. No puedo más. Arcángel San miguel".

Después de bajar de la atracción mecánica, Alina Lozano expresó a Jim lo siguiente: "Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú". El joven le respondió: "¿Qué me estás diciendo? No me digas esto". Al parecer, todo se trataba de una broma.

Por supuesto, las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. "Yo creo que Alina nunca le había rezado tanto al arcángel San Miguel, jajajaja", "Alina, la mente puede con todo, pero el cuerpo no te da, jajajaja, muy valiente" y "Waaaoo, qué valiente, me encantan, qué pareja más linda 😍" fueron algunos comentarios de sus seguidores.

Aunque tampoco faltaron las críticas. "Yo todavía no puedo con ellos, es que ella es demasiado mayor que él" y "Retos tan pendejos que les gustan. Siempre burlándose de las personas mayores" fueron algunas de ellas.



De otro lado, Nicol Triana, exnovia del hoy prometido de Alina Lozano, compartió un video en el que revivió algunos momentos románticos junto a Jim Velásquez.



Nicol publicó el video en respuesta al interrogante de un seguidor: "¿Fuiste o no novia de Jim?". En las imágenes, la tiktoker mostró la captura de pantalla de una noticia sobre el compromiso de Jim Velásquez y Alina Lozano.

Después, dejó ver varias fotografías en las que ella aparece besando a Jim Velásquez. Sobre el compromiso del joven con Alina Lozano, Nicol expresó lo siguiente: "Me dolió, pero la vida sigue".

"Yo aún sigo pensando que es actuada la relación de Jim y Alina, jajajaja", "Pues normal, si se enamoró, no importa la edad, que sea feliz y ya", "Hay muchos jóvenes a los que les gusta la gente mayor. Déjenlos que vivan, que disfruten hasta donde ellos puedan" "¿Quéeeeeee? Yo pensé que era el hijo, me acabo de enterar de esto 😳" y "Déjalos que vivan, tú también encontrarás a alguien que te quiera" fueron algunas de las opiniones de quienes vieron el video.