Alina Lozano le devolvió el anillo de compromiso a Jim Velásquez: "Ni amor, ni trabajo"

La actriz Alina Lozano y el influenciador Jim Velásquez, quienes terminaron su relación sentimental hace un par de semanas , les contaron a sus seguidores que decidieron ponerle un punto final a su vínculo y dejar de crear contenido juntos.



Pese a que después de su rompimiento la actriz de Pedro, el escamoso, confesó que Jim Velásquez le había hecho una propuesta de una especie de relación abierta, ahora decidieron cortar todo tipo de vínculo entre ambos.

"No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento de que cada uno siga su camino", comentó Alina Lozano, mientras se quitaba el anillo de compromiso con el que tiempo antes el veinteañero le había propuesto matrimonio.

La actriz agradeció a su antigua pareja por todo lo vivido durante su relación y le deseó éxitos en sus nuevos caminos.

Ante esto, Jim Velásquez comentó que una de las premisas que tuvieron desde que empezaron la relación fue que se iban a mantener juntos hasta el momento que fueran felices, y ya ese momento pasó.

"Son muchas cosas y muchas heridas abiertas", aseguró el joven, añadiendo que "intentamos, después de terminar, seguir creando contenido juntos, pero definitivamente no podemos".

Desde el principio de su relación fueron altamente criticados por ser una pareja con una diferencia de edad tan marcada y por el contenido en redes sociales que mostraban, que para muchos era más una estrategia de mercadeo que un amor real.

"Ya no les creo nada. Es más, creo que lo del supuesto noviazgo desde el comienzo fue falso", aseguraron algunos.

Otros comentaron que "todo iba bien, el contenido que hacían gustaba y hasta se les apoyaba esa relación real o ficticia, pero se pusieron a exagerar e inventar pendejadas. Ellos mismos se tiraron el negocio".

Sin embargo, también tuvieron personas a su lado personas que los apoyaron, quienes llegaron a decir que el video de despedida era un acto de valentía por parte de ambos.

"Lo que yo veo son dos seres humanos tratando de amar en las circunstancias únicas en las que a veces te pone la vida (...) Mucha suerte y ojalá, si es posible, y el perdón y el amor son más fuerte que las diferencias o el estigma, que puedan volver a reunirse como pareja", comentó una usuaria de Instagram.