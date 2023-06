Alina Lozano mostró el antes y el después de sus retoques: "No me interesa ser una barbie"

Alina Lozano se ha vuelto tema de conversación por cuenta de su relación con Jim Lozano, quien es 30 años menor que ella. Pese a eso, la actriz y el creador de contenido se han mostrado más enamorados que nunca e, incluso, se comprometieron.



Como regalo de bodas, el joven le pagó unas cirugías estéticas a Alina Lozano. La también escritora compartió en sus redes sociales imágenes del antes y después de los procedimientos. Se puede observar que el rostro de la actriz de 'Pedro, el escamoso', luce con menos manchas y arrugas.

Tras estos retoques, Alina Lozano realizó una transmisión en vivo y se defendió de las críticas que han lanzado en su contra. Hay quienes dicen que la mujer de 54 años quiso "quitarse unos años de encima".

"Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad", expresó.



Además, la actriz envió un contundente mensaje a los internautas que se dedican a lanzar pullas contra las mujeres que se practican cirugías estéticas: "Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que por estar con un hombre joven, él nos tiene que dar y no es así. Si estuviera con Jim o no, igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino que facturamos".

Días atrás y con una pizca de humor, Jim Velásquez usó su cuenta de Instagram para pedir respeto a usuarios que han hecho comentarios ofensivos acerca de los retoques de su prometida.

"Quiero exigir respeto. La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales, por los retoquitos que se hizo, que quiere reciclar juventud, que quiere parecer de 20, que está exagerando con todo lo que está haciendo. Y les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos fue pensando precisamente en la naturalidad, en que ella se sintiera bien con su edad", manifestó.



Agregó: "Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos que por favor respeten y que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no vamos a soportar un solo comentario más, así que, por favor, respeten".

Al final de la grabación apareció Alina Lozano caminando con gigantes implantes en sus glúteos, claro, en forma de broma.