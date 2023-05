Alina Lozano pide que respeten su relación: “Ya no le extraigo el colágeno a Jim”

No paran los comentarios en redes sobre la relación de la actriz Alina Lozano con Jim Velásquez, un joven 30 años menor que ella. La pareja recién se comprometió durante una entrevista con un programa de televisión, en vivo y en directo, y su noviazgo se encamina al altar.

Sin embargo, las críticas por parte de muchos no se han hecho esperar y Alina Lozano respondió con un video muy a su estilo.

“Amigos, realmente estoy aburrida, jarta, de que digan que ando con un hombre que es más joven que yo solamente por extraerle su energía, para yo impregnarme de colágeno por todos lados y no, yo no necesito eso. Yo soy una mujer que produce su propio colágeno y su propia alegría en la vida, entonces, ya paren por favor de decir este tipo de cosas”, afirmó la actriz en la publicación.

Sin embargo, luego salió Jim con un bastón en mano y fingiendo achaques. como si en realidad estuviera agotado.

Publicidad

“Está superbién, tenemos una relación superlinda, no le he sacado nada porque no se trata de eso, al contrario, se trata de retroalimentarse, se trata de llenarse juntos. Entonces, por favor, amigos, paren de decir este tipo de cosas porque no es cierto, porque es calumnia, porque es falso”, puntualizó Alina.

Detrás del video en forma de broma se esconde una reflexión de Alina Lozano. En su mensaje volvió a pedir respeto por su relación, cansada de los comentarios y críticas que recibe constantemente.

En una anterior oportunidad, dijo que “se castiga de duro a la mujer que tiene un hombre joven a su lado con una diferencia de edad tan grande, mientras que cultural y socialmente se acepta mucho el tema del hombre y se da por sentado que si un hombre muy grande tiene una mujer joven es que obviamente la mantiene, es que le da plata”.

Publicidad

“Independientemente de que eso sea así o no, se niega la posibilidad del amor con distancias tan grandes de edad y en la mujer mucho más, en la mujer es que se consigue el colágeno. A mí me parece despreciativo hacia la mujer y hacia el hombre joven que digan eso”, anotó la actriz Alina Lozano.

Aunque muchos ponen en duda la seriedad de la relación y piensan que puede ser pura actuación, la pareja, que dice llevar más de un año junta, ha aclarado en varias oportunidades que su noviazgo es real. De hecho, Jim sacó un anillo durante una entrevista el pasado fin de semana para pedirle matrimonio a Alina.