¿Alina Lozano pospone su matrimonio con Jim Velásquez?: “No me siento preparada”

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tema de conversación desde que anunciaron su compromiso a finales de mayo de 2023 y han generado todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores de redes sociales, quienes cuestionan la veracidad de su relación. Pese a esto, la pareja se ha mostrado muy enamorada a través de los videos que publican juntos.



La boda estaba programada inicialmente para el próximo 3 de septiembre, en el municipio de Villa de Leyva, pero a través de un anuncio realizado por medio de una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Alina Lozano, la pareja señaló que la fecha sería pospuesta durante un mes.

Bajo la descripción “Jim y yo no nos casamos”, la actriz, quien interpretó a Nidia Pacheco en la exitosa novela 'Pedro, el escamoso', confesó que había tenido una conversación con Jim Velásquez sobre el matrimonio y le había dicho que no se quería casar porque sentía que todo estaba pasando muy rápido: “No me siento preparada”, dijo.

Según relató Alina Lozano, después de sostener una extensa charla con su prometido, comenzaron a realizar acuerdos y coincidieron en que ambos están pasando por una crisis previa a la boda, debido a la magnitud de lo que el evento representa, así que decidieron aplazar la celebración hasta el mes de noviembre, aunque todavía no tienen una fecha establecida.

Adicionalmente, los creadores de contenido sorprendieron a sus seguidores al mencionar que en los próximos días estarán rifando boletas, por medio de sus cuentas en redes sociales, para los que deseen asistir al matrimonio como invitados.

Publicidad

Finalmente, Alina Lozano comentó que decidió firmar capitulaciones dentro del acuerdo matrimonial con Jim Velásquez, porque cada uno genera sus propios ingresos y es lo más justo. Asimismo, comentó que lo que deseen construir juntos será una decisión que tomen como pareja.

Este tema lo había mencionado en un video anterior, donde todo comenzó como una broma por parte de Jim Velásquez donde le decía a Alina Lozano que debían hacer capitulaciones porque él tenía un celular "finísimo".

“Les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío", dijo en su momento.

Publicidad

Además, la actriz enfatizó en que "tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras', y me parece importante hacerlo".