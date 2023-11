Alina Lozano salió de farra con Yina Calderón en su despedida de soltera: "Me tiré el matrimonio"

Alina Lozano celebró su despedida de soltera junto a Yina Calderón, quien es conocida por sus polémicas fiestas. La actriz que dio vida a Nidia Pacheco en 'Pedro, el escamoso' publicó un video donde aparece cantando y bailando junto a la empresaria de fajas a bordo de una chiva rumbera.



En otro momento de la grabación, la actriz canta a grito herido 'Me tiré el matrimonio', famoso tema de Darío Gómez. Sin embargo, la prometida de Jim Velásquez desató críticas luego de aparecer riendo, cantando y bailando junto a un misterioso hombre. En otras imágenes se observa Alina Lozano con un stripper.

"Me vine para acá, en tu cara Jim, y si no te quieres casar, no te cases", escribió Alina Lozano en su cuenta de Instagram. Antes de la fiesta de su despedida de soltera, la mujer de 54 años reveló que Jim no quería que asistiera, pero al final terminó aceptando la invitación de Yina Calderón.

Alina Lozano compartió una historia de Instagram en la que aparece junto a un stripper Instagram de Alina Lozano

El video generó todo tipo de comentarios. Algunos aplauden a Alina Lozano por su manera de despedir la soltería y otros la critican señalando que todo se trata de una estrategia de publicidad.

"No me gusta que te prestes para estos shows tan feos. De verdad, eres demasiado profesional", "Si eso fue así sin casarse, ¿cómo será cuando sean marido y mujer?", "Cómo se nota que todo es estrategia de marketing. No sean ilusos, dejen de creerles" y "Qué chimba una fiesta así. Felicidades, Alina", fueron algunas opiniones en redes sociales.

¿Cuándo se casan Alina Lozano y Jim Velásquez?

“Se acerca el momento en el que nuestros corazones se unirán para siempre”, expresó Jim Velásquez en una publicación donde confirma la fecha en la que llegará al altar con Alina Lozano.

La fecha de la esperada boda de Alina Lozano y Jim Velásquez será el próximo 23 de noviembre de 2023. Dentro del video de Instagram, la pareja agradece al grupo de trabajo que hará posible su matrimonio. “Sin nuestro equipo no sería posible”, señalaron.



El lugar en donde se llevará a cabo la boda entre los dos famosos es una incógnita. De acuerdo con La Kalle, se especula que será en Bogotá, ciudad donde residen.

Cabe recordar que la pareja sorprendió a sus seguidores en septiembre, cuando “se casaron”, pero de manera simbólica en Cartagena. El evento fue íntimo, sin invitados e inicialmente fue interpretado como contenido para redes sociales.