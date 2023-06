Alina Lozano se hará "retoques estéticos" antes de su matrimonio con Jim Velásquez

En entrevista con Kallejiando , programa de la emisora La Kalle, Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron que la actriz se va a hacer algunos "retoques estéticos" antes de su matrimonio. Se trata de un obsequio del joven a su prometida.



Antes de salir a flote el tema, Alina Lozano contó que son más los obsequios que su pareja le ha hecho a los que ella le da. "Este es un regalo chévere que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero es que por el tema económico la verdad hay otras prioridades", relató.

Segundos después, Jim Velásquez agregó que ya se contactó con un famoso cirujano plástico: "Entonces se va a hacer unos retoques estéticos, en una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad". El joven bromeó diciendo que Alina se operará los senos y la cola.

"Eso no es cierto. Yo no me he caracterizado en mi vida por eso", expresó. Eso sí, Alina Lozano recalcó lo siguiente: "No quiero que empiecen a decir que estoy reciclando mi juventud porque estoy con un pelado", respondió Alina Lozano.

Alina Lozano ya había tenido una relación con alguien más joven

Alina Lozano y Jim Velásquez Pantallazo de programa Día a Día

Publicidad

En entrevista con 'Día a Día' , programa de Caracol Televisión, Alina Lozano dio algunos detalles de su relación con Jim Velásquez, quien es 30 años menor que ella. La actriz aprovechó el espacio para revelar que este no es el primer romance que ella tiene con un hombre más joven.

“No es la primera vez que tengo una relación con una persona más joven. Cuando estaba haciendo ‘Pedro, el escamoso’, tuve una relación con un joven y es la relación más larga que he tenido: siete años”, reveló Alina Lozano.

La reconocida artista recordó que su expareja era “bastante celoso”. Por otro lado, la también escritora colombiana y su actual prometido contaron cómo se conocieron.

Publicidad

“Yo conocí a Alina porque mi tío es uno de los mejores amigos de ella. Ella iba a abrir un grupo de actores hace unos años y yo iba a empezar a estudiar actuación”, relató Jim. “Era una mujer que me parecía muy hermosa, cuando la vi en persona y vi su forma de ser, quedé enamoradísimo. Yo pienso que ella también tuvo la misma química conmigo, ella me empezó a representar y compartimos mucho”, mencionó.

Jim agregó, entre risas, que “cuando cumplí 18 años y le mostré la cédula, ella se enamoró de mí”. Por su parte, Alina Lozano afirmó que “para mí la relación salió del trabajo, de lo que hicimos y de lo que propusimos”.

Tiempo después, sin haber empezado una relación amorosa, Alina Lozano y Jim Velásquez empezaron a compartir contenido de pareja en redes sociales. Fue el joven quien le declaró su amor a la actriz de 54 años.