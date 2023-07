Alina Lozano sorprendió a sus fans con confesión sobre Jim Velásquez: “Ustedes tenían toda la razón”

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez sigue marcando tendencia en redes sociales luego de que anunciaran su compromiso a finales de mayo de 2023. Desde entonces, los actores han tenido que enfrentarse a múltiples críticas por parte de algunos internautas, que los cuestionan debido a la diferencia de edad existente entre ellos.



Sin embargo, un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Alina Lozano, bajo la descripción “Jim me dejó”, preocupó a sus seguidores. La actriz, quien interpretó a Nidia Pacheco en la exitosa novela Pedro, el escamoso, relató, con profunda tristeza, un momento muy difícil por el que se encuentra atravesando.

“Amigos, tengo que reconocer con el dolor más grande de mi alma que ustedes tenían absolutamente toda la razón. ¿Por qué no escuché?, ¿por qué no paré a tiempo?, ¿por qué no dije alto?, ¿por qué no tomé ninguna medida? ¿por qué simplemente me enceguecí?”, empezó diciendo con la voz ronca y tono decaído.

Luego de una pausa, Alina Lozano le dio la razón a los seguidores y críticos que le advirtieron desde un principio los riesgos de la relación con alguien 30 años menor y aseguró que eso era algo que le pasaba por querer que las cosas fueran diferentes.

“Esas son las cosas que nos pasan a las mujeres maduras que quizás tenemos los anhelos de que las cosas sean de otra forma. Voy a reconocer que ustedes tenían toda la razón”, prosiguió.

Con la voz a punto de quebrarse y con lágrimas asomando por sus ojos, la actriz continuó con su discurso e hizo énfasis en lo doloroso que le resultaba la decisión de su pareja.

“A mí me duele mucho, me duele el alma, pero es así y es la verdad, Jim efectivamente me dejó”, sostuvo.

En ese momento, detrás de ella, aparece Jim Velásquez con la cara cubierta de un polvo blanco mientras que continúa el video. “Me dejó sin leche en polvo para el desayuno y para nada”, agregó Alina Lozano.

Después, la actriz se dirigió a su pareja y lo regañó. “De verdad, mi amor, así no podemos, todas las cosas están caras”, puntualizó y siguió alegando con su prometido.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Al descubrir que todo se trataba de una broma, los internautas de redes sociales aplaudieron las habilidades de la actriz para tomarse con tanta seriedad el asunto y hacerlos caer en situación.

“Qué gran actriz es esta mujer, me tragué todo el libreto”, “Le estaba creyendo, ya tenía el ojo aguado” y “Juraba que era cierto” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.