Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que se van de las redes sociales: "No podemos salir a la calle"

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen viviendo su romance a flor de piel pese a las críticas que han recibido por su diferencia de edad. La actriz de 'Pedro, el escamoso' es 30 años mayor que su prometido.



Mediante un video compartido en sus redes sociales, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que se retirarán de las redes sociales. ¿La razón? La pareja aseguró que ya no pueden ni salir a la calle.

"Nos retiramos de las redes sociales. Hemos tomado una decisión en pareja, porque esto ha sido tan mediático, pero amarillista a la vez", contó la artista de 54 años. "Hemos tenido mucho agobio, no podemos salir a la calle porque nos piden fotos, autógrafos, a mí me han pedido hasta que les escriba en la piel, amigos", agregó Jim Velásquez.

"Además de que me dicen: ‘Tan lindo su hijo’. Por favor, hemos hecho 500 mil videos (explicando lo que son). Incluso una persona me dijo: ‘Tú te besas con tu hijo en la boca, tan linda’", afirmó Alina Lozano.

Finalmente, la pareja, en tono sarcástico, reiteró en cuánto tiempo se alejarán de las redes sociales. "Hemos decidido retirarnos, es lo mejor. ¿Cuándo? Mañana no, por ahí en tres años", puntualizaron, dando a entender que todo se trataba de una broma.



¿Alina Lozano pospuso su matrimonio con Jim Velásquez?

De otro lado, la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez estaba programada inicialmente para el próximo 3 de septiembre, en el municipio de Villa de Leyva, pero a través de una transmisión en vivo, la pareja señaló que la fecha sería pospuesta.

Publicidad

Bajo la descripción “Jim y yo no nos casamos”, la actriz que interpretó a Nidia Pacheco en la exitosa novela 'Pedro, el escamoso', confesó que había tenido una conversación con Jim Velásquez sobre el matrimonio y le había dicho que no se quería casar porque sentía que todo estaba pasando muy rápido: “No me siento preparada”, dijo.

Según relató Alina Lozano, después de sostener una extensa charla con su prometido, comenzaron a realizar acuerdos y coincidieron en que ambos están pasando por una crisis previa a la boda, debido a la magnitud de lo que el evento representa, así que decidieron aplazar la celebración hasta el mes de noviembre, aunque todavía no tienen una fecha establecida.

Adicionalmente, los creadores de contenido sorprendieron a sus seguidores al mencionar que en los próximos días estarán rifando boletas por medio de sus cuentas en redes sociales para los que deseen asistir al matrimonio como invitados.