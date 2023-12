Alina Lozano y Jim Velásquez enfrentan su primera crisis matrimonial: "Me quité el anillo"

Alina Lozano y Jim Velásquez, a pocos días de casados, enfrentan su primera crisis matrimonial, la cual parece ser bastante grande porque el joven de 24 años se fue de la casa. ¿Qué fue lo que pasó?



"Este matrimonio ya está en crisis", aseguró la actriz de 53 años en una transmisión en redes sociales. Alina Lozano publicó un video en el que reveló a sus seguidores que está pasando por un mal momento con su ahora esposo.

La actriz empezó diciendo que "me estoy preguntando: '¿Dónde está mi marido?'. Yo creo que él está en crisis". Lozano explicó que durante los últimos días no se le ha visto junto a Velásquez porque el joven se fue del apartamento, el mismo que él le regaló tras el matrimonio.

La famosa reveló que actualmente Jim Velásquez "se fue para donde mis suegros, lo cual me parece bien". El motivo de la crisis, según las palabras de Alina Lozano, fue una fuerte escena de celos por parte del actor.



“Acá les voy a decir qué es lo que le está pasando: está en crisis de celos. Por Sebastián, él es mi ‘community manager’”, reveló Lozano.

La mujer recordada por su papel de Doña Nidia en la telenovela Pedro, el escamoso, de Caracol Televisión, detalló que "por alguna razón, que desconozco, Jim le tiene unos celos, pero ya rayando en… Como es él cuando entra en crisis, es que se aleja".

Tras la pelea entre Alina Lozano y Jim Velásquez, el joven actor decidió irse a la casa de sus padres y cortar comunicación con su esposa. "Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo", aseguró la actriz.



Entonces, Alina Lozano realizó el video para darle un anuncio a Jim Velásquez. "Miren, me quité el anillo. En tu casa Jim… y me la pongo cuando aparezcas", manifestó bastante molesta la mujer de 53 años.

Concluyó su video asegurando que no cederá a la manipulación de su esposo. "Él hace este tipo de cosas para que yo lo busque y le diga: ‘Bueno, amor, entonces no voy a trabajar con Sebastián’. Yo no voy a hacer eso, lo tengo clarísimo".