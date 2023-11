Alina Lozano y Jim Velásquez invitaron a sus fans a la fiesta de su matrimonio: esto cuesta asistir

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a todos sus fans al anunciar que podrán asistir a la fiesta de su boda, que se llevará a cabo en Bogotá. La invitación fue hecha a través de un video que los famosos publicaron en sus redes sociales.



"Los invitamos a nuestra fiesta de matrimonio. Vamos a tomarnos fotos, compartir, bailar y pasar un momento lleno de alegría junto a todos ustedes", expresaron Alina Lozano y Jim Velásquez.

¿Cuánto cuesta ir a la fiesta matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez?

Cabe aclarar que la pareja llegará al altar el próximo 23 de noviembre. Sin embargo, la fiesta de su boda será el viernes 24 de noviembre. Según organizadores del evento, la celebración tendrá lugar en la Fonda LMT, ubicada en la Carrera 111 #157-30, Bogotá.

El valor por persona tiene un costo de $60.000 y por pareja $100.000. "Vayan, compartimos, nos emborrachamos, damos besos de tres y mientras nosotros acá aprovechamos nuestra noche de bodas", bromeó Jim Velásquez.

¿Jim Velásquez le fue infiel a Alina Lozano?

En las últimas horas, Jim Velásquez le contó a sus seguidores que le fue infiel a Alina Lozano durante su despedida de soltero, la cual se llevó a cabo en Cancún, México.

“¡Hola, gente! Estoy haciendo este video para ser honesto con ustedes. De una u otra manera se enterarán más adelante, pero prefiero contarlo y que ustedes lo sepan por mí. Estamos a muy pocos días de la boda y estamos en nuestras despedidas de solteros. Quise realizar mi despedida de soltero fuera del país, así que vine a Cancún. Alina está en Colombia haciendo su despedida con Yina Calderón, quien es la encargada de organizarle la despedida de soltera", relató Jim Velásquez.

El creador de contenido aseguró que "hicimos un acuerdo con Alina en el que nos íbamos a dar la libertad de que pudieran pasar cosas en estas despedidas. Yina ha subido videos de chicos con muy poca ropa y una limusina, algo muy loco. Quedamos en el acuerdo de que podía pasar cualquier cosa. Me llené de celos y le dije: ‘Bueno, me voy a dar la libertad de todo'".



Jim Velásquez mencionó que la supuesta infidelidad se dio en un momento de mucha euforia en su fiesta, pues "estaba muy alcoholizado y no era consciente de los actos".

"No me acuerdo de nada. No sé cómo llegué a la habitación, amanecí en boxers, tirado en la cama a las 12 del mediodía. Cogí el celular y empecé a ver este video en el que me estaba besando con esta chica. No me he besado con ninguna mujer, no sé, estaba muy desesperado y Alina me dijo que estaba alistándose para su despedida, así que me sentí muy mal", agregó.

Aunque la situación generó polémica en redes sociales, todo parece indicar que la boda entre Alina Lozano y Jim Velásquez sigue en pie.