Alina Lozano y Jim Velásquez llegaron a acuerdo prematrimonial: "Ninguno tiene grandes propiedades"

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido tema de conversación desde que se comprometieron hace algunas semanas. Recientemente, la actriz, famosa por su papel de doña Nidia en 'Pedro, el escamoso', habló de los acuerdos prematrimoniales a los que llegó con su novio.



La mujer de 54 años empezó diciendo lo siguiente: "Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los dos tiene grandes propiedades. Yo mucho menos".

"Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé’. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío", agregó.

Además, Alina Lozano enfatizó en que "tengo una responsabilidad grande con mi hijo y él lo sabe. Él me dijo: ‘Hago lo que tú quieras con relación a eso, firmamos las capitulaciones que tú quieras', y me parece importante hacerlo".

Por último, Alina Lozano aseguró que, debido a su experiencia en el amor, tiene claro que todas las relaciones se acaban: "Cuando hay un hijo de por medio, la cosa se pone complicada y no quiero complicarme la vida".



Hijo de Alina Lozano opinó sobre relación de su madre con Jim Velásquez

A propósito de Alina Lozano, la también escritora compartió cuál fue la reacción de sus familiares respecto a la decisión que tomaron de llegar al altar. Inicialmente, la actriz aseguró que la opinión de su hijo "es la que realmente me importa, somos superamigos". "Él me dice: 'Ay, mamá, ustedes están locos'", relató a la emisora Bésame.

Por otra parte, Jim afirmó que sus padres coincidieron con la opinión del adolescente; sin embargo, le hicieron una curiosa petición.

"Una vez le pedí matrimonio a Alina, fui a verme con mis padres. Ellos me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bacana", recordó el creador de contenido. Además, Alina mencionó en Facebook que ya tuvo la oportunidad de conocer a su suegra.

"Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera. La verdad, no me importa ser contemporánea", afirmó la artista en su momento.