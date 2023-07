Alina Lozano y Jim Velásquez personificaron la versión colombiana de Barbie y Ken

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, la pareja personificó a Barbie y Ken, protagonistas de la película de Barbie, eso sí, mostrando cómo serían en su versión colombiana.



La actriz lució un vestido rosado y una peluca fucsia y el creador de contenido usó un traje azul y camiseta blanca. La pareja bailó al ritmo de música boyacense, reguetón, salsa y mapalé. Uno de los detalles que llamó la atención de más de un seguidor fue el hecho de que al fondo se veía un perro, al parecer, asustado por la escena.

"Jajajaja el perrito todo asustado 😃", "Jajaja ese pobre perro no sabe a dónde huir" y "Jajajaja el perro sale corriendo para que ustedes hagan sus vídeos, qué chévere", comentaron en Instagram. Aunque la publicación recibió aplausos de seguidores de Alina Lozano y Jim Velásquez, también tuvo algunas críticas.

"Jajajajaja bellos, se mueven más que natilla", "Me encantan esos loquitos. Dios los bendiga", "Jajajajajaja ustedes gozan y nos hacen gozar a nosotros también", "Ellos están locos, no entiendo cómo pueden ser pareja" y "Ella se ve muy mal haciendo todo eso, tratando de aparentar la edad de él", fueron algunas opiniones.

De otro lado, a través de sus redes sociales, Jim Velásquez compartió el momento en el que su prometida, Alina Lozano, aceptó el reto de subir a una atracción mecánica en un parque de diversiones. No obstante, la situación no terminó muy bien y la actriz, supuestamente, se llevó tremendo susto.



Las imágenes muestran a Alina Lozano y Jim Velásquez, inicialmente emocionados, subiendo al aparato. Momentos después, ya en el aire, la mujer de 54 años empezó a gritar: "No me siento tan segura ya. De pronto ya no es tan buena idea. No quiero. No, por favor. Me quedo sin aire. No puedo más. Arcángel San miguel".

Después de bajar de la atracción mecánica, Alina Lozano expresó a Jim lo siguiente: "Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú". El joven le respondió: "¿Qué me estás diciendo? No me digas esto". Al parecer, todo se trataba de una broma.

Por supuesto, las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. "Yo creo que Alina nunca le había rezado tanto al arcángel San Miguel, jajajaja", "Alina, la mente puede con todo, pero el cuerpo no te da, jajajaja, muy valiente" y "Waaaoo, qué valiente, me encantan, qué pareja más linda 😍" fueron algunos comentarios de sus seguidores.