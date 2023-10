Alina Lozano y Jim Velásquez regalarán entradas para su matrimonio: “Ven a compartir con nosotros”

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a ser tendencia en las redes sociales, luego de compartir que regalarán cinco entradas dobles para su matrimonio. A través de redes sociales, la pareja reveló una dinámica con la que espera pasar tiempo con los seguidores.



Según indicaron las figuras públicas, para poder asistir al evento, las personas interesadas tendrán que seguirlos a ambos en Instagram, Facebook, TikTok. Además, deberán comentar el video publicado en Instagram, etiquetar a dos amigos y enviar un mensaje de texto que evidencie que siguieron los pasos mencionados anteriormente.

“Ven a compartir con nosotros en nuestra boda, en este momento tan especial. Vamos a comer rico, vamos a tomarnos fotos, vamos a conocernos, vamos a bailar”, señaló Alina Lozano en el video.

El anuncio suscitó diferentes reacciones. Hubo quienes felicitaron a los tórtolos y les dejaron diversos mensajes. “Les envío bendiciones, ustedes me encantan”, “No me importa la distancia, me encantaría ir”, “Dios ilumine y bendiga su vida, mucho amor”, señalaron algunos.

Otros, por su parte, se notaron confundidos y enojados, pues hace no mucho la pareja anunció que había contraído nupcias. “Pensé que ya estaban casados”, “Aburren ya con lo mismo”, “Están pasando de moda”, indicaron.

Cabe destacar que en el mes de septiembre, la pareja viajó a Cartagena y sorprendieron a sus seguidores al revelar que se reconciliaron y, además, que continuaron con sus planes de matrimonio , los cuales se habían frenado con su separación.

“Dicen que nos despedimos más que los Hermanos Gasca, pero no olviden que ellos siempre vuelven y nosotros oficialmente volvimos”, aseguraron Alina Lozano y Jim Velásquez al inicio de un video en el que aparecieron frente al mar y vestidos de blanco.



Además del vestuario, a la famosa actriz se le ve con un ramo de flores en la mano, anticipando la noticia que estaban por revelar a sus seguidores. “Aquí estamos casándonos”, señaló Alina Lozano.

La boda de los dos famosos fue un evento simbólico en las playas de Cartagena, en el que estuvieron acompañados por Alba, la madre de Jim Velásquez y la encargada de "casar" a los dos enamorados.