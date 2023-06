Alina Lozano ya había tenido una relación con otro actor menor que ella

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de que hablar por su relación debido a la diferencia de edad. Sin embargo, no es la primera vez que la actriz sostiene una relación con alguien menor que ella.

Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo y Mijail Mulkay han sido las otras parejas de Alina Lozano. El actor cubano Mijail Mulkay y la actriz estuvieron juntos entre 2005 y 2008. En este caso la diferencia de edad era de cinco años. Actualmente, Mijail tiene 49 años, mientras que Alina 54. La pareja tuvo un hijo llamado Samuel, hoy de 16 años.

Cuando el niño tenía año y medio, Alina Lozano y Mijail Mulkay se separaron.

“Es más difícil despedirse de la relación cuando ha sido buena, con un hijo a bordo, con proyectos interesantes de trabajo, con pasión, con alegría y repentinamente esa persona decide que no quiere continuar, uno queda muy desconcertado. ¿Qué pasa?, se pregunta uno. Él siempre fue muy abierto a que siguiéramos comunicándonos, sobre todo por el niño, pero yo tomé la decisión de darme un tiempo para equilibrarme, por restauración personal. Su prioridad es restablecer la comunicación para seguir siendo padre del niño”, contó la actriz en una entrevista hace años con El Tiempo.

Publicidad

La actriz, recordada por su personaje de Nidia Pachecho en ‘Pedro, el escamoso’, también se refirió en el pasado a sus otras relaciones.

“Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los ‘castings’ muy acertadamente, todos me los gané. Y de Mijail admiré siempre su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”, aseguró en diálogo con el mismo medio.

El pasado 2 de junio, en entrevista con el programa Día a Día del Canal Caracol, Alina Lozano dio algunos detalles sobre su vida sentimental.

Publicidad

“No es la primera vez que tengo una relación con una persona más joven. Cuando estaba haciendo ‘Pedro, el escamoso’, tuve una relación con un joven y es la relación más larga que he tenido: siete años”, reveló la actriz.

Jim Velásquez le propuso matrimonio a la actriz durante un programa en vivo. Precisamente, Alina Lozano recién se sometió a procedimientos estéticos para llegar radiante al altar.