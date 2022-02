“Allá amanezco”: Yina Calderón confiesa en dónde termina sus rumbas

Yina Calderón nuevamente generó polémica en redes sociales tras confesar a sus seguidores a qué lugar suele ir para terminar las fiestas que tiene con sus amigos.

“Me gusta ir a put*#$%@deros. Cuando finaliza la rumba, yo soy de las que voy a remate allá. No porque me gusten las mujeres sino porque me encanta cantar con las chicas que trabajan allá, me parece lo más real de la vida, así que allá amanezco, allá todo”, dijo la empresaria.

Yina Calderón es reconocida por las fiestas que tiene con sus amigos y familiares, incluso se habló de que la empresaria tenía problemas con el alcoholismo.

Por otra parte, la creadora de contenido también explicó a sus seguidores cuál fue la razón de su ruptura con su exnovio, Andrés Arévalo.

“Resulta que yo vivía con él, fue un hombre que amé demasiado. Me ayudó muchísimo a lograr crear empresa, porque realmente él me ajuició. Yo tenía un problema de alcoholismo y me ayudó a muchísimas cosas de mi vida, pero teníamos un problema muy grande, él no me dejaba ser yo”, comentó Yina Calderón.