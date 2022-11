Amaia Montero salió de la clínica en donde estuvo internada un mes: revelan imagen

El estado de salud de la cantante Amaia Montero , exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, ha preocupado a sus seguidores en las últimas semanas.

La española publicó hace algún tiempo un post que indicó que algo no andaba bien con ella. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la artista en sus redes sociales. A esto se sumaba una preocupante imagen.

Al momento todos se preocupaban qué había pasado con Montero, pues no se sabía de su paradero.

Hace algunas horas, la revista Semana de España publicó unas imágenes en la que se le ve saliendo del hospital donde estuvo internada en el último mes recuperándose de sus quebrantos de salud.

La exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ luce una sudadera y tiene el cabello recogido con una banda. Al parecer, la muerte de su padre ha sido un duro golpe anímico para ella.

Amaia Montero terminará su recuperación en casa, junto a su familia, que ha sido su más grande apoyo.