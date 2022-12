Amanecer parte 2 lidera nominaciones de las peores películas del año

Las nominaciones de los premios Razzie o se conocen un día antes de que se revelen las de los Oscar y también se entregarán un día antes de los de la Academia, el 23 de febrero.

La saga "Twilight" se despide con una espectacular recaudación, muchas lágrimas y suspiros por parte de sus fans, pero también con 11 nominaciones a los también conocidos como 'antiÓscar', premios a las peores películas del año.

"Amanecer parte 2", el desenlace del amor entre Bella y Edward, cumplió los pronósticos y se ha llevado el gato al agua en estos deshonrosos pero muy divertidos premios.

El cierre de la saga ha conseguido 11 nominaciones, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que estos premios tienen diez categorías, ya que es candidata por partida doble en la disciplina de peor pareja cinematográfica.

Al dúo protagonista (Robert Pattinson y Kristen Stewart, que además está nominada por Blanca Nieves y el cazador) hay que sumar el que forman Taylor Lautner y Mackenzie Foy, el hombre lobo y la hija medio humana medio vampiro.

Los Razzie, como los Óscar, tienen a sus habituales, y Adam Sandler, después de conseguir el año pasado el récord de nominaciones para una sola persona con "Jack & Jill" (consiguió nueve), figura como peor actor por "That's My Boy!".

Junto a él, viejos amigos del desprestigio, como Nicholas Cage, Eddie Murphy o Tyler Perry, que este año entre "Alex Cross", "Good Deeds" y "Madea's Witness Protection" opta no solo al premio al peor actor, sino al de peor actriz (pues se trasviste en el último de los tres filmes) y el de peor director.

Pero si algo le gusta a los Razzie son las cantantes que también actúan o los actores que desarrollan carrera musical, y en un año en el que Madonna (que recibió el premio a la peor actriz del siglo XX, entre muchos otros) no ha hecho película, han querido mencionar a Rihanna como posible peor actriz secundaria por su debut, "Battleship", película que acumula siete opciones a premio.

Barbra Streisand, por Guilt Trip, es otra de esas actrices-cantantes nominadas este año, en el que también está Jennifer López como peor secundaria por "What to Expect When You're Expecting" y, el único caso masculino, David Hasselhoff como peor actor secundario por "Piranha 3D".

Liam Neeson, que en realidad tendría que estar ganando premios por "Lincoln", el papel que tuvo que abandonar por la inesperada muerte de su esposa, hace doblete como secundario por "Wrath of the Titans" y "Battleship", y Jessica Biel hace lo propio con "Total Recall" y "Playing For Keeps".

Asimismo, estos galardones se han hecho eco de uno de los grandes fracasos del año, "Oogieloves in the Big Ballooon Adventure", que tuvo el dudoso honor de recaudar solo 47 dólares por cine en el momento de su estreno en agosto.

Los Razzie, que son votados a través de la página de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes, se entregan desde 1980 y han conseguido una popularidad y simpatía que provocó que actores tan relevantes como Sandra Bullock o Halle Berry (ambas ganadoras de un Óscar) acudieran a recoger sin complejos sus respectivos galardones.