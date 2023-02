Amber Heard reaparece bailando en redes sociales: ¿superado el conflicto con Jhony Deep?

La actriz estadounidense Amber Heard vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de ser vista bailando con gran complicidad junto a un joven.

A través de la plataforma de TikTok, fue compartido el metraje en el que se le observa danzando la canción de Selena Quintanilla ‘Como la flor’.

Según reseñaron algunos medios de comunicación, la artista, de 36 años, se encuentra filmando la película ‘In the fire’ bajo la dirección de Conor Allyn. Esta producción audiovisual, que planea estrenarse en este mismo año, se graba en Guatemala y Amber Heard será la protagonista.

Se especula que durante el rodaje la actriz ha entablado una amistad con Bernardo Triana, un asistente del equipo de producción de la cinta, quien de hecho compartió el clip.

“Lo prometido es deuda, aquí está el video bailando con Amber Heard”, podía leerse en la publicación.

Este nuevo video en donde se observa a Amber generó comentarios como: “El man que no ve noticias”, “Sal corriendo de ahí amigo”, “No sabe en donde se mete”.

Otros por su parte halagaron la belleza y la danza de la también modelo.

“¿Cómo es qué baila tan bien?”, “Qué guapa es”, “Creo que es una de las mujeres más hermosas de la tierra”, indicaron.

Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Deep:

La actriz estadounidense Amber Heard anunció el pasado lunes 20 de diciembre que ha llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada.

"Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido", dijo en Instagram la intérprete, que estuvo casada con el también actor de 2015 a 2017 y que no dio más detalles sobre la resolución del caso.

El protagonista de la saga "Pirates of the Caribbean" acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

El jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares. El tribunal también concedió a Heard 2 millones en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.

El juicio, en el que ambos se acusaban de agresión, se convirtió en un circo mediático.

La actriz apeló el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que según su defensa se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos.