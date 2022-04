Amiga de Epa Colombia rompió el silencio sobre nueva relación de la empresaria: "Ella no entiende"

La 'Barbie', amiga de la influencer Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia , rompió el silencio y reveló los cambios que ha tenido la empresaria tras su nueva relación con Karol Samantha.

"Ella no entiende y se quiere ir de para atrás y yo la llevo de para atrás entonces… Esa mujer que tiene, yo le dije que se la aceptaba de moza, pero no de novia (...) No se puede confiar en esta vida de nadie, mire ese pobre peluquero, el mismo hermano lo mató", sostuvo La 'Barbie'.

La joven aseguró que Epa Colombia ha dejado a un lado su trabajo por "mantener" a su nueva novia, al hijo y a la mamá.

"Ahora mantiene al hijo y a la mamá de la otra, ya no quiere trabajar, ¿por qué? Porque se la mantienen paseando. Antes tenían que ir con cita a las peluquerías, ahora pueden pasar directamente, antes los champús costaban 30.000, ahora cuestan 3.000 pesos y donde yo abra esta boca, la hundo, yo no sé ella que tanto habla, con quién, pero voy a esperar el momento en que todas le paguen mal para hablar", agregó.

Por último, la amiga de la creadora de contenido reveló una conversación que tuvo por WhatsApp con Diana Celis, exnovia de Epa Colombia . De acuerdo con las capturas de pantalla, la deportista se ha visto muy afectada por esta situación.

“¿Qué es eso?, está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra", escribió La 'Barbie' en dicha conversación con Diana.

"Pues cómo no si ya no la deja trabajar y se la pasan viajando. Nada Barbie, a mí me duele ver todo eso por lo que aún siento y por lo que están haciendo con ella", respondió la futbolista.