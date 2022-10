Amiga de Lina Tejeiro se despacha sobre qué pasó con Juan Duque: “A nadie lo dejan por bueno”

Sigue dando de qué hablar en redes sociales la ruptura de la relación de Juan Duque con Lina Tejeiro. El cantante y creador de contenido fue quien confirmó la noticia, aduciendo que no fue por infidelidad y que la decisión la tomó la actriz.

Por su parte, Karen Sevillano, conocida influencer y amiga de Lina, no se aguantó a sus seguidores que le pedían una opinión sobre el tema.

Publicidad

“He tratado de estar retirada del chisme, si ella terminó con su novio ella tendrá sus motivos, ya el muchacho salió a decir que llevaban 15 días que no hablaban”, manifestó.

Luego agregó que “si ella decidió dejarlo, a nadie lo dejan por bueno, entonces, ella sus cosas malas habrá hallado en el muchacho que no le gustaron y por ende decidió terminar”.

Asimismo, calificó de “básica” la propuesta de noviazgo que le hizo a Lina Tejeiro y también comentó que no sabe que le dio de cumpleaños, porque ninguno de los dos lo publicó, incluso esta es la última vez que se les vio juntos.

Aunque dijo que no era quién para opinar sobre Juan Duque manifestó: “Si me preguntan ¿qué pensaba del tipo?, que le daba muchos likes a muchas tipas y a mí en lo personal eso no me gusta. Él no es mi novio, pero obviamente uno analiza esas cosas de otros tipos”.

Publicidad

Por su parte, Ana Duque, hermana del cantante, salió en defensa de él en redes sociales ante los comentarios que ha suscitado toda la situación.

“Espero, de todo corazón, que a las personas que les encanta atacar a los demás en redes, sin tener contexto suficiente, ni escuchar todas las versiones de una historia, nunca les toque ver destruidas emocionalmente a la persona que más aman en el mundo”.