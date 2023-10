Amigo de Bruce Willis reveló que el actor ya no habla ni lee: "La alegría de vivir se ha ido"

Desde hace varios meses se conoció que el famoso actor Bruce Willis enfrenta una demencia frontotemporal (DFT) derivada de una afasia, un trastorno del lenguaje, que lo llevó a retirarse de la actuación en 2022.



Recientemente, el guionista Glenn Gordon Caro, uno de los mejores amigos de Bruce Willis reveló detalles de lo que le sucede al actor. En una entrevista The New York Post, Gordon señaló que Willis ha perdido gran parte de sus habilidades lingüísticas.

El guionista empezó diciendo que "si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo". Pero añadió que esto se ha ido con la enfermedad.

Gordon señaló que en la actualidad Bruce Willis no habla y que también perdió la habilidad para leer, una actividad que realizaba todos los días. "Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce".



El actor de 68 años enfrenta esta enfermedad junto a su esposa Emma Heming, de 48, y sus hijas de 11 y 9 años. En 2022 decidieron hacer público el diagnóstico del famoso para generar consciencia sobre la situación de otros pacientes.

"Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido", concluyó el gran amigo de Bruce Willis, Glenn Gordon en su entrevista.

En días anteriores, Emma Heming también concedió una entrevista al programa Today, en la que señaló que el padecimiento de su esposo es una "enfermedad familiar", pues impactó la vida de todos.



La esposa del actor reconoció que en la actualidad la enfermedad ha avanzado bastante, pero intentan enfrentarla en familia. Además, cuando le preguntaron si Bruce Willis es consciente de su padecimiento, señaló que "es difícil saberlo".

A pesar de lo difícil que es enfrentar esta enfermedad que le ha causado a Bruce Willis alteraciones en la conducta y problemas en el habla, la esposa del actor señaló que todavía viven "cosas bonitas" en familia. Agregó que Willis siempre ha querido que ella y sus hijas disfruten de "la alegría de la vida".