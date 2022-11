Amigo de Piqué insinuó que el futbolista no fue el infiel

Un periodista y amigo de Gerard Piqué insinuó que el futbolista no fue el infiel en la relación que tuvo con la barranquillera Shakira, cuyo fin se confirmó en junio pasado.

Jordi Basté, que ha entrevistado al jugador en varias oportunidades, dijo en El Nacionat.cat -según recogen varios medios- que “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir, porque en la vida todo tiene matices y algunos sorprenderán”.

El periodista expresó que “quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, lo que algunos han considerado como una indirecta para Shakira con la que daría a entender que el futbolista no fue el infiel.

No obstante, los medios españoles han revelado fotografías e información sobre la relación de Piqué y Clara Chía que demostrarían que empezaron a salir mientras estaba con la cantante colombiana.