Amigos de Daniella Álvarez realizarán rosario virtual para pedir por su salud y pronta recuperación

View this post on Instagram

Siempre te he admirado por tu gran corazón, actitud y alegría. Desde que te conozco siempre tienes esa sonrisa que contagia a todos y que nadie logrará borrar. Estoy contigo hoy y siempre ❤️🙏 @danielaalvareztv eres luz. Hoy 3 pm acompañanos en un rosario por Dani y su recuperación desde la cuenta de @carolinacruzosorio y @diego_pachon 🙏