Inesperadamente esta película, fija para la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, también se hizo a un lugar en el listado de Mejor Película, algo que no ocurre seguido en una industria a la que no le gusta leer subtítulos. Hollywood rinde así homenaje a una cinta íntima, aguda y sin melodrama que ha dejado una estela de premios y elogiosas críticas a su paso. No en vano ganó la Palma de Oro en Cannes.

¿Por qué sí?

Excelente puesta en escena y maravillosa actuación de Emmanuelle Riva, quien también está nominada a Mejor Actriz. Su inclusión en la categoría más importante muestra que dejó profunda huella en los miembros de la Academia.

¿Por qué no?

Hollywood prefiere el producto local y en inglés, por ello los jurados preferirán darle el premio en la categoría en lengua no inglesa. Además, es una cinta de mucha altura pero que no llega fácil a todos los públicos.