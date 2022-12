Amor en los tiempos de Trump: crean web de citas para sus seguidores

La cita iba perfecta hasta que dijo que apoyaba a Donald Trump. Ahí se acabó el amor y nunca más se volvieron a ver.

Es una escena que se repite en un muy polarizado Estados Unidos, y que propulsó este año al surgimiento de sitios de citas en el que la preferencia política es el primer atractivo. Destaca uno dedicado especialmente para los seguidores del magnate inmobiliario, que ganó las elecciones en noviembre pasado.

Se llama TrumpSingles.com ("Solteros Trumpistas") y tiene unas 12.000 personas registradas. Es similar a otros muchos conocidos como Match.com o Cupid.com, pero la verdad se inspiró a partir de un sitio similar dedicado a los seguidores del senador y excandidato demócrata, Bernie Sanders.

"Creo que la gente de Trump lo necesita más", dijo entre risas el creador de TrumpSingles, David Goss, en una entrevista telefónica con AFP.

"He escuchado de muchas historias de personas yendo a citas y todo va bien, divertido hasta que la conversación política comienza y mata cualquier chance que una relación se concrete", añadió.

Un 15% de los estadounidenses usa sitios o aplicaciones para citas, la mayoría entre 18 y 24 años, según un estudio del Pew Research Center.

Y en apps como Tinder o Happn una frase se repite una y otra en los perfiles: si apoyas a Trump, ni te acerques.

El portal de Goss, que es pago, es un refugio para quienes apoyan abiertamente al nuevo presidente y también para los "enclosetados", que tienen miedo a admitir que votaron por el republicano, sobre todo en grandes ciudades como Filadelfia y Nueva York --que votaron abrumadoramente por la demócrata Hillary Clinton--, donde se concentran la mayor cantidad de usuarios.

En el extranjero tiene curiosamente usuarios en Arabia Saudita e Irán, "países de los que Trump no es muy aficionado".



Tono de campaña

Sobre una foto en blanco y negro de una pareja riendo, el logotipo de TrumpSingles encaja perfectamente con el estilo del presidente electo: en letras doradas con una bandera estadounidense del mismo color.

El eslogan también sigue la línea de la campaña: "Making Dating Great Again" (algo como: hagamos que las salidas románticas sean grandiosas de nuevo), evocando el "Make America Great Again" (Devolvamos la grandeza a Estados Unidos) de Trump.

Un primer vistazo por el sitio muestra que la mayoría de los inscritos son blancos, la base del electorado que llevó al republicano al poder. Algunos llevan gorras o camisetas alusivas a la campaña.

"No ha habido ninguna señal de miembros que no apoyen a Trump", indicó Goss, tras asegurar que perfiles que tengan mensajes en contra del candidato o contra quienes votaron con él son borrados.

"No importa tu preferencia sexual, tu religión, todo el mundo es bienvenido mientras estén por las razones correctas. La gente que quiera estar en el sitio para ser un idiota será removido", siguió el exproductor de televisión de 35 años, que asegura que no todos los partidarios del republicano son racistas u homofóbicos.

Casado con una republicana, Goss dice que no está vinculado con el equipo de Trump ni apoya "100% lo que quiere hacer", "pero queremos un lugar para quienes lo apoyan"

El empresario, que no lo conoce pero asegura que el magnate sabe de su sitio, recordó cómo hasta cuatro horas antes de que se anunciara el ganador de la presidencial estaba seguro de que el republicano perdería y ya planificaba cómo iba a cambiar la plataforma.

Ahora apuesta por los próximos cuatro años y espera unos 100.000 usuarios para finales de 2017.



Hillary no es Bernie

BernieSingles.com comenzó como un grupo en Facebook y al convertirse en sitio web llegó a tener 30.000 usuarios en seis meses. Fuera del aire, está mutando a un nuevo sitio llamado ProgressivesMeet.com (para progresistas) y que será lanzado en el primer trimestre del próximo año.

"Es una plataforma que aprovecha la pasión por la política", explicó a la AFP Chase Dimond (24), que creó la plataforma con Jared Stephens (24) y Jill Crosby (50).

"Los movimientos políticos representan los principios y creencias de la gente y eso crea un excelente ambiente en una cita", complementó Crosby, que es dueña de Conscious Dating Network (CDN) sobre "citas conscientes" y que ya tiene otros sitios.



¿Por qué no HillarySingles?

"No hay pasión ni fuego detrás de Hillary, hay muchos cuestionamientos sobre ella, su ética y su moral. No es el mismo movimiento que Bernie destapó", afirmó Crosby.