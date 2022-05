La amorosa confesión de Maluma sobre su novia durante el concierto Medallo en el mapa

El concierto Medallo en el mapa, que el paisa Juan Luis Londoño, Maluma, ofreció en el estadio Atanasio Girardot dejó sin aliento a más de uno. Desde el primer momento el artista no pudo contener las lágrimas y, emocionado, le dio las gracias al público de su ciudad.

“Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano y, si les soy sincero, he visitado muchas ciudades y lugares en el mundo gracias a mi música, pero no hay nada más chimba que Medallo”, dijo Maluma en el intermedio de una de las primeras canciones que interpretó, su éxito Hawái.

Publicidad

También agregó: “Lo he dicho muchas veces y lo sostengo, yo nací en Medellín y muero en Medellín. Gracias por su paciencia, porque estuvieron conmigo en momentos muy difíciles. Gracias también todos los cabrones que no me la daban, gracias a esas personas hoy soy el Papi Juancho que soy, Dios los bendiga”.

Luego hizo una amorosa confesión que sorprendió a sus seguidores, pues se refirió a su novia, de quien poco habla.

Publicidad

“Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí: ‘te amo, culicagada’. Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo mi vida, te amo”, fueron las palabras con las que inició la interpretación de su canción ADMV.

Y en uno de los versos de su éxito se refirió al tiempo que llevan juntos.

Publicidad

“No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. Quién diría, nadie lo creía, y ya vamos pa' tres años”, dijo generando euforia en el público.