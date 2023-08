Amparo Grisales a imitadora: "Me encantaría conocer a tu papá, a ver cómo vibran esos orgasmos"

La imitadora de Myriam Hernández resaltó en el escenario de Yo Me Llamo, durante el capítulo del pasado 23 de agosto. Tras bambalinas, la joven de 24 años le confesó a Melina Ramírez que le pidió ayuda a su papá para cumplir a una de las peticiones que le hizo Amparo Grisales.



"Imagínate que Amparo Grisales me pidió específicamente ese quejido orgásmico que tenía Miryam Hernández. Cabe destacar que mi papá es líder cristiano de una iglesia, junto con mi mamá. Entonces le pedí el favor a mi papá que me explicara cómo hacer un quejido orgásmico, a mi papá casi le da un infarto, no hay nada más chistoso, pero como buen papá, vino, me ayudó y los hizo", reveló la imitadora.

Momentos después, la participante llegó al escenario para interpretar el sencillo 'Huele a peligro'. Pipe Bueno fue el primero en reaccionar a la presentación de la joven. "A mí me gustó mucho lo que hiciste, mejoraste bastante. Tal vez la pregunta es: ¿por qué no te enseñó la mamá?", dijo el cantante, haciendo referencia a lo que la imitadora había contado sobre los sonidos orgásmicos que le enseñó su padre.

"No sentí la confianza de pedirle el favor, porque no quisiera escuchar a mi mamá haciendo sonidos orgásmicos", respondió la concursante. "¿Y a tu papá sí?", agregó Amparo Grisales. "Le tengo un poco más confianza a él", enfatizó la joven.

"Tu papá tiene entonces orgasmos que vibran, porque todo lo hiciste vibrado, más que con aire. Me encantaría conocer a tu papá, a ver cómo vibran esos orgasmos", expresó Amparo Grisales, entre risas.

Al final, Myriam Hernández de Yo Me Llamo recalcó que Pipe Bueno fue su amor platónico durante su adolescencia. "Pues quisiera decir algo. Pipe, cuando yo tenía 11 años, tú eras mi amor platónico y realmente yo pensé en ti cuando estaba cantando, y tenerte aquí me pone un poco nerviosa", concluyó.

El intérprete de 'Una noche' se levantó de su silla y, sonriendo, abrazo a la participante. La imitadora de Miryam Hernández no pasó a la siguiente etapa de Yo Me Llamo, el programa preferido por los televidentes colombianos.



Hijo de Giovanny Ayala volvió a Yo Me Llamo y esto le dijo Amparo Grisales

En otras noticias, en la noche del pasado martes, 22 de agosto, arrancó un nuevo ciclo de audiciones en Yo Me Llamo. Los concursantes que tuvieron dos votaciones positivas se presentaron nuevamente para conseguir un cupo en la academia. Uno de los participantes fue el hijo de Giovanny Ayala, quien imitó al intérprete de 'De rodillas te pido'.

Y es que en su primera audición, el hijo de Giovanny Ayala obtuvo los votos de César Escola y Pipe Bueno. Sin embargo, Amparo Grisales consideró que no se llamaba porque, aseguró, él cantaba mejor que el artista original.

En esta nueva audición, el joven interpretó el tema 'A llorar a otra parte' y el primero en opinar sobre su presentación fue Pipe Bueno, quien dijo lo siguiente: "Creo que estabas algo nervioso porque venías bien en la afinación, pero después, no sé si te diste cuenta, la canción estaba por un lado y tu voz por el otro. Tienes potencial para cantar, pero sí se nos complicó bastante".

De inmediato, Amparo Grisales, quien sonrió durante la interpretación, preguntó al hijo de Giovanny Ayala: "Ven acá, ¿tú le contaste a tu papá lo que yo dije? ¿Qué dijo?".

El joven, entre risas, le respondió: "Sí… Eso soltó la carcajada y no me paraba de enviar audios de: ‘Uy, ¿cómo así, papi?’". César Escola interrumpió la conversación y elogió al imitador. "Hoy de pronto no fue tu mejor presentación, pero de verdad aplaudo que celebres a tu papá".

Pese a su esfuerzo, el hijo de Giovanny Ayala no logró pasar a la siguiente fase, pues los jurados del programa de Caracol Televisión solo escogieron a tres imitadores en ese episodio. Se trata de Diomedes Díaz, Paola Jara y Darío Gómez.