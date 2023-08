Amparo Grisales a quienes le hacen bullying por su edad: "Me importa un pito"

Durante una entrevista con Día a Día , programa de Caracol Televisión, Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, compartió algunas prácticas que le han ayudado a mantener su buena figura. La diva de Colombia dijo que es vegetariana y realiza ayunos intermitentes.



"El ayuno intermitente es muy importante porque te activa las células. En el tiempo en que no estoy comiendo, tomo mucha agua con limón o té sin dulce. Pero, en el tramo de horas que como, como muy bien", explicó la también actriz.

Así mismo, Amparo Grisales se defendió de los comentarios de varias personas, las cuales aseguran que ella no acepta su edad. "No es lo que la gente piensa: ‘¡No acepta la vejez!’. No, mi amor, vejez es deterioro. Me importa un pito los que me hacen bullying. Yo soy invisible, invencible e invulnerable a todas las discordias humanas", expresó.

La juez de Yo Me Llamo afirmó que, aunque le han dicho que estuvo “en la última cena con Jesús”, para ella es “una dicha. Gracias a Dios que (Jesús) es amigo mío y por eso me va divino, por eso me cubre y me protege”.

Amparo Grisales regaña a presentador de Día a Día en vivo: "Igualado"

Por otra parte, Amparo Grisales habló sobre los concursantes del programa de imitadores y le llamó la atención, en buena tónica, al humorista Jhovanoty.

"Platón dijo que la verdad siempre iba a ser odiada, la verdad duele. Yo me divierto mucho, todo es con mucho humor, muy buena onda, yo nunca he despreciado a nadie. Lo lindo es la espontaneidad, porque no hay ningún libreto, a veces tampoco estamos de acuerdo con el jurado y peleamos", sostuvo Amparo Grisales.

En medio de la conversación entre la diva de la televisión de Colombia y los conductores de Día a Día, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Jhovanoty, tuvo lugar una breve "discusión" entre ella y el humorista.



La situación se dio después de que Jhovanoty imitó algunos gestos que suele hacer la juez ante alguna presentación que no resulte de su agrado.

"Usted me descalifica muchas veces aquí", dijo Amparo Grisales al comediante, quien enseguida le respondió: "¿Quién dijo?". "Copia mis palabras y todo. Yo le he visto y digo: '¿Y este qué? Atrevido, muy igualado, respete'", agregó la también actriz, en muy buena onda.

Sin embargo, el presentador de Día a Día enfatizó lo siguiente: "No, Amparito, si hay alguien aquí que respeta tu concepto, soy yo". Al final, la conversación terminó entre risas con los demás conductores del programa.

Minutos después, Jhovanoty aseguró que Amparo Grisales nunca se equivoca en sus decisiones. "Yo sé por qué me lo dice", le respondió la diva.



El equipo de producción de Día a Día revivió un capítulo de Sábados Felices en 2013, cuando cuatro comediantes, entre ellos Jhovanoty, competían por el premio del programa y Amparo fue la jurado que eligió a este último como el ganador.

"Le hiciste ganar 100 millones de pesos, Amparito", agregó Carolina Soto.