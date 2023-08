Amparo Grisales confiesa si se metería con los esposos de sus amigas: “Uno alimenta el ojo"

Durante el show de Yo me llamo del pasado martes 28 de agosto, Amparo Grisales hizo una revelación sobre los esposos de sus amigas tras la presentación de la imitadora de Arelys Henao, quien interpretó ‘No me conviene’, un tema que trata sobre una mujer enamorada del marido de su hermana.



Luego de que los jurados le dieran su valoración a la participante, Pipe Bueno no pudo evitar abordar a la diva de la televisión colombiana para salir de una duda.

“Amparo, yo vi que cantaba la letra de la canción con mucho fervor… ¿Usted se ha enamorado del marido de alguna amiga?”, preguntó con la ayuda de César Escola, a lo que Amparo Grisales contestó: “Uno alimenta el ojo, pero no quiero dañar una familia”.

Pero sus palabras no quedaron ahí y fue más allá en la conversación.

Según Amparo Grisales, “si es una amiga mía y es el marido de una amiga, ya el marido no lo veo tan guapo”.

Y al ser bombardeada de preguntas sobre si no es tan amiga o conocida, la diva los calló y dijo que “cuando es el marido de una amiga se vuelve antierótico para mí el hombre. Ahora, si no es mi amiga, ni la conozco…”. “Con toda”, completó el presentador Carlos Calero, a lo que la jurado de Yo me llamo respondió con contundencia: “Tampoco con todo”.

Tras el repechaje del martes, tres de los doce artistas que se presentaron no pasaron a la siguiente ronda de Yo me llamo. Ellos fueron: Cheo Feliciano, Chayanne y Camilo.

Quienes sí siguieron en la escuela de imitadores fueron: Alejandra Guzmán, Amy Winehouse, Arelys Henao, Elvis Crespo, Joan Sebastian, Ryan Castro, Víctor Manuel, Espinoza Paz y Shakira.



Esta última, quien interpretó ‘Sesión vol. 53’, dejó con la boca abierta a Amparo Grisales, quien manifestó: “A mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy que lloro. Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino, el chanteo me encantó porque no perdiste el aire, no te sentiste cansada, bailaste, te moviste, físicamente fue impresionante. Los falsetes perfectos. Te digo que muy hermosa la loba”.

