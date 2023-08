Amparo Grisales cuestiona las relaciones de ahora: "¿Cómo hacen para seducir y procrearse?"

En el sexto capítulo de la presente temporada de Yo Me Llamo, de Caracol Televisión , Amparo Grisales se conmovió con la canción de uno de los participantes que hablaba sobre el amor a la antigua, y aprovechó para comparar las técnicas de conquista de antes y los de ahora, cuestionando las relaciones en la actualidad, mediadas principalmente por la tecnología.



“Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolates, pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua”, decía la canción entonada por el imitador de Pedro Fernández, en su última oportunidad para que los jurados le dieran el visto bueno.

Aunque el concursante no pasó con su personaje, la letra de ‘Amarte a la antigua’ le dio pie a Amparo Grisales para hablar sobre las costumbres que se han ido perdiendo con los avances de la tecnología y las redes sociales. “Ya no se mandan flores, eso es verdad. Buen mensaje”, empezó diciendo la actriz.

Tras un cruce de palabras con sus compañeros César Escola y Pipe Bueno, la diva de Colombia cuestionó la manera de las nuevas generaciones para formalizar relaciones: “¿La nueva generación que vive pegada a la redes cómo hacer para seducir y para llegar a procrearse? Mensajito va, mensajito viene, yo no te conozco pero te quiero ver. Todo por mensajito de texto. ¿Dónde quedan los sentidos, el olor, el tacto, la vista, el oído. Tener a la persona allí?”, expresó.

Asimismo, aseguró que con el paso de los años las personas han comenzado a distanciarse y las letras de las canciones se han transformado por la falta de afecto físico. “Se están perdiendo del roce humano, del contacto humano, con lo rico que es. Eso es lo que produce la poesía y esas letras tan divinas de las canciones de antes, por eso es que ahora las letras son tan escuetas”, lamentó.

“Chupa que chupa”, agregó Pipe Bueno a la conversación. “Sí, eso es lo que hacen ahora en la red, pero ni siquiera pueden chupar, ¿qué hacen? ¿chupan el teléfono?”, respondió Amparo Grisales. Luego, la jurado tomó la tableta que tenía en la mesa e hizo la mímica de lamerla. “Lamen la pantalla así”, ejemplificó.

Finalmente, la actriz hizo una crítica dirigida a las mujeres que no les gusta recibir comentarios o ‘piropos’ en la calle: “Era más rico cuando los papás se querían. Pero ya a una mujer le dicen que está linda y a ellas no les gusta que les digan nada. Bobas”, aseveró.