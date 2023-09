Amparo Grisales cuestionó a mujeres que no usan tacones: "Se les va a caer la cola"

Amparo Grisales nuevamente es tendencia por un comentario que realizó en el más reciente capítulo de Yo me llamo , de Caracol Televisión. La actriz de 67 años criticó a un concursante por no usar tacones en su presentación y cuestionó a las mujeres que cambiaron los tacones por zapatos deportivos.



Las declaraciones de la famosa se dieron luego de la presentación de Yo me llamo Alejandra Guzmán, quien en esta temporada es imitada por un hombre. El participante interpretó la canción Todos me miran y Amparo Grisales criticó que fuera con unas botas bajas en lugar de tacones.

"Voy a aprovechar esto de los zapatos para decir algo, de los tacones lejanos", señaló la actriz. Grisales explicó que el término de 'tacones lejanos' se refiere a la nueva tendencia en la moda que ha permitido que las mujeres utilicen zapatos deportivos en lugar de zapatos altos.

La jurado del concurso de imitación criticó que "ahora hay que aceptar todo, todas nos vamos a poner tenis todo el tiempo, con los vestidos de gala, con las lentejuelas, en pijama y con tenis, tenis todo el tiempo. Se les va a caer el culo".

La afirmación de Amparo Grisales causó risas entre el público y sus compañeros, pero la actriz insistió en su punto. "Si dejan de usar tacones pues la tierna no se estira. El tacón lo inventaron para que las mujeres seamos femeninas, bonitas, con la pierna larga y la colita paradita".



Concluyó su declaración pidiendo a las mujer que "vuelvan a usar tacones" porque, según ella, "se ponen zapatillas y ni van al gimnasio". El momento se hace viral en las redes sociales, donde la famosa divide opiniones.

Publicidad

Usuarios de redes sociales debaten sobre la opinión de Amparo Grisales, algunos coinciden con su punto de vista, pero otros critican a la artista.



"No me gustan los tacones y que se caiga lo que se tenga que caer", "yo por eso no me bajo de mis tacones", "los tacones sí hacen que las mujeres se vean esbeltas", "que las mujeres se pongan lo que quieran, es más saludable usar zapatos bajos", "usar tacones también es malo", se lee en diferentes reacciones.