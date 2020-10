Amparo Grisales desempolva sensual desnudo y enciende de nuevo las redes sociales

Este jueves, Amparo Grisales desempolvó de su archivo de fotografías un desnudo que deja ver toda su belleza y explica el por qué es considerada una de las mujeres más hermosas de Colombia, toda una diva.

Pero más allá de su imagen, que fue publicada en Instagram, Amparo dejó un mensaje sobre sus proyectos futuros que inquieta a sus seguidores.

“Qué el fuego ilumine mi alma!!! Que el viento me lleve por el camino...!!! Que el agua moldee mi espíritu!!! Qué la Tierra guie mis pasos.....!!! Que así sea por siempre...!!! Eres Agua… No te agites. Eres Tierra. ...no te seques. Eres Cielo… No te nubles. Eres Fuego… No te apagues.. AHO”, escribió la actriz, famosa no solo por su paso como jurado en el programa Yo me llamo y Las Muñecas de la Mafia, de Caracol TV, también por novelas como Los Pecados de Inés de Hinojosa y En cuerpo ajeno, entre otras.

“Pronto vendrá lo nuevo!!! Una Perla viene en camino..!!! Amén”, añadió.

En enero, Amparo les mostró a sus seguidores cómo es su manera para mantenerse saludable y en forma.

Y días atrás había lucido su belleza en Instagram para celebrar que había llegado al millón de seguidores en esa red social.