Amparo Grisales regaña a presentador de Día a Día en vivo: "Igualado"

Las audiciones en Yo Me Llamo siguen sorprendiendo a los televidentes. Algunos participantes derrochan talento sobre el escenario y otros no tanto. Amparo Grisales estuvo invitada este martes, 22 de agosto, en Día a Día, matutino de Caracol Televisión, y habló sobre los concursantes del programa de imitadores. También respondió a las críticas que ha recibido por su papel como jurado y le llamó la atención, en buena tónica, al humorista Jhovanoty.



"Platón dijo que la verdad siempre iba a ser odiada, la verdad duele. Yo me divierto mucho, todo es con mucho humor, muy buena onda, yo nunca he despreciado a nadie. Lo lindo es la espontaneidad, porque no hay ningún libreto, a veces tampoco estamos de acuerdo con el jurado y peleamos", sostuvo Amparo Grisales.

En medio de la conversación entre la diva de la televisión de Colombia y los conductores de Día a Día Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Jhovanoty, tuvo lugar una breve "discusión" entre ella y el humorista.

La situación se dio después de que Jhovanoty imitó algunos gestos que suele hacer la juez ante alguna presentación que no resulte de su agrado.

"Usted me descalifica muchas veces aquí", dijo Amparo Grisales al comediante, quien enseguida le respondió: "¿Quién dijo?". "Copia mis palabras y todo. Yo le he visto y digo: '¿Y este qué? Atrevido, muy igualado, respete'", agregó la también actriz, en muy buena onda.



Sin embargo, el presentador de Día a Día enfatizó lo siguiente: "No, Amparito, si hay alguien aquí que respeta tu concepto, soy yo". Al final, la conversación terminó entre risas con los demás conductores del programa.

Minutos después, Jhovanoty aseguró que Amparo Grisales nunca se equivoca en sus decisiones. "Yo sé por qué me lo dice", le respondió la diva.

El equipo de producción de Día a Día revivió un capítulo de Sábados Felices en 2013, cuando cuatro comediantes, entre ellos Jhovanoty, competían por el premio del programa y Amparo fue la jurado que eligió a este último como el ganador.

"Le hiciste ganar 100 millones de pesos, Amparito", agregó Carolina Soto.

¿Qué dijo Amparo Grisales ante la presentación del hijo de Giovanny Ayala en Yo Me Llamo?

De otro lado, los jueces de Yo Me Llamo fueron sorprendidos cuando el hijo de Giovanny Ayala concursó como imitador de su padre.

Al verlo entrar al escenario, Pipe Bueno, quien es el más cercano al mundo de la música popular, no pudo evitar decir que el imitador era "igualito" al cantante de 'De rodillas te pido'.



Al presentarse, cogió el micrófono y con confianza comenzó a cantar 'De qué te las picas', y mientras interpretaba el tema, los presentes lo ovacionaban con emoción.

"Para mí básicamente eres como Giovanny Ayala joven", comentó Pipe Bueno. Ante esto, César Escola estuvo de acuerdo con su compañero, diciendo que incluso parecía el artista pero con bótox. Ambos le dieron el visto bueno.

Por su parte, Amparo Grisales le dijo que consideraba que no se llamaba porque, aseguró, cantaba mejor que el artista original.

