Amparo Grisales responde a quienes tratan de insultarla llamándola “abuela”

Amparo Grisales habló en entrevista con Blu Radio sobre los detalles de su personaje en la película El paseo 6, que se estrenó el pasado 23 de diciembre. También comentó que algunos internautas han tratado de insultarla llamándola “abuela”.

“La gente cree que es un insulto decirme abuela”, dijo la actriz y presentadora.

Amparo comenta que ha aprendido amarse a sí misma y a no dejarse afectar por todos los comentarios despectivos de algunas personas.

“Mucha gente de repente especula sin conocerte, por alguna actitud que tú tengas de repente en tu reality, porque eso es un trabajo, yo soy exigente, tengo carácter. Eso no quiere decir que no seas una persona hermosa”, resaltó.

Sobre su papel en la cinta, Amparo Grisales mencionó que el personaje de Raquel es complejo, sin embargo, gracias a su esfuerzo se destaca como una abuela inigualable. Aseguró que sentía feliz de interpretarla y por supuesto de hacer parte de la cinta.

Además, la actriz también señaló que tuvo una gran preparación para dar vida a este personaje.

"El éxito es el equilibrio. Aproveché el tiempo para hacer más ejercicio, investigar para tener la piel firme y tonificada. Ejercicio siempre he hecho, pero le aumenté a las abdominales, investigué muchísimo. Siempre me he cuidado mucho en la comida. También medito, porque uno también se alimenta con la respiración. Así logré una abuela bien mamacita, porque ese era el personaje", relató Amparo Grisales.