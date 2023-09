Amparo Grisales respondió a críticas por hacer llorar a Yo me llamo Rosalía: "No sean ridículos"

Amparo Grisales se hizo tendencia recientemente por un comentario que le hizo a una participante del programa Yo me llamo , de Caracol Televisión. La actriz hizo llorar a Yo me llamo Rosalía al decirle que estaba subida de peso.



En redes sociales los internautas invitaron a la famosa actriz a tener un poco más de tacto con sus comentarios sobre el cuerpo y peso de otras personas, pues no sabe cómo los afectará. Por su parte, Amparo Grisales se defendió de las críticas en su cuenta de X, antes Twitter.

La jurado del concurso de imitación señaló que el comentario hacia la participante estaba relacionado con el objetivo del concurso. "Yo me llamo es un concurso donde se busca el 'doble exacto'", señaló en un principio la famosa.

Luego agregó que sus palabras finalmente eran para beneficio de la imitadora de Rosalía. "Es por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a la Rosalía delgada e igual a su artista favorita! Parece que ni ven el programa y no saben qué decir!".



Ante los comentarios de algunas personas que la calificaron de 'gordofóbica', Amparo Grisales dejó claro que "no se trata de fobias, no sean ridículos ... También se les dice cosas hermosas", y terminó con una pregunta: "¿Entonces soy flacofóbica porque le digo a un participante que está muy delgado para parecerse al original y que debe subir de peso?".

¿Qué le dijo Amparo Grisales a Yo me llamo Rosalía?

"Te me engordaste Rosalía, yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso", le dijo la actriz a la participante cuando terminó su presentación.

Además, la actriz le pidió que dejara de ponerse botas planas y que utilizara tacones . "Eso no te hace ver la figura esbelta, si uno está subido de peso con eso te ves pesada... quiero verte de tacón".



Tras las declaraciones de la jurado, el cantante Pipe Bueno tomó la palabra y empezó a hacer comentarios sobre la canción; sin embargo, el artista frenó su intervención al ver que la participante estaba llorando. Los jurados le preguntaron qué había pasado y ella pidió perdón diciendo que no lo podía controlar.

"Me pegó un poco el comentario con respecto al peso, pero no pasa nada, tiene toda la razón. Voy a trabajar en eso, pero me pegó", señaló Yo me llamo Rosalía.