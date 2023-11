Amparo Grisales respondió a críticas por su rol en Yo Me Llamo: "Me dicen 'bruta', que no opine"

Este martes, 14 de noviembre de 2023, Amparo Grisales fue invitada a Día a Día, matutino de Caracol Televisión. La jurado de Yo Me Llamo se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales por su trato con los participantes del programa de imitadores.



La diva de Colombia empezó diciendo que “en el imaginario colectivo hay muchas cosas que no son, la gente que es realmente fan de Yo me Llamo sabe cómo es la dinámica. Pero hay otra gente que no lo sabe y opina sin saber”.

Jhovanoty, presentador de Día a Día, de inmediato le preguntó a la modelo quiénes eran las personas que la criticaban. Ella respondió que esos individuos estaban en “las redes, que son una alcantarilla. Especialmente, X es una alcantarilla. Yo también opino ahí, pero me dicen ‘bruta’, que me calle, que no opine de música, ni de política, ni de nada”.



La también actriz compartió una frase con la que dice identificarse: “La envidia es el tributo que los mediocres le rinden al talento”.

Enseguida, Amparo Grisales les aseguró a los presentadores de Día a Día que “no importa cómo te agredan o te insulten, lo importante es cómo sepa uno reaccionar. Y con la evolución espiritual que uno ha tenido, recuerden que no tiene nada que ver lo espiritual con el carácter, yo creo que en ningún momento he tratado mal a los participantes o los humille”.

Sobre su actitud con los concursantes, Amparo Grisales señaló que el programa “tiene esa dinámica que es diferente a los demás programas de los niños, como La Voz. Los que han salido de otras temporadas me adoran y me agradecen. Desde la primera temporada dije que querían que los imitadores fueran exactos. Van jugando muchas cosas hasta que uno los va puliendo, hasta que quedan los mejores, pero no los podemos sacar a todos de una”.

