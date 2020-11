Amparo Grisales se despachó contra seguidora y la llamó “tonta maluca”

No soy Uribista ...!

Pero mucho menos Mamerta...!!

No tengo apellidos políticos ...!!

No opine lo que no sabe tonta maluca...!!

El amor que recibo de la gente me llena el corazón!!!

Y ud. ponga a dieta el opinadero..... y lo demás también!!!

Abrase!!!!

🤪jajajjaja https://t.co/FBE7Xnmnbj