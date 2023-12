Amparo Grisales se lució cantando en Yo me llamo: Sínfoni le escogió como la mejor de la noche

Amparo Grisales brilló en una nueva entrega de Yo me llamo luego de subir al escenario del Templo de la Imitación para interpretar una canción que tiene un gran significado para ella.



Luciendo un elegante vestido rojo, la diva de Colombia se robó las miradas del público y sus compañeros del jurado.

Fue tal el nivel de su presentación que Amparo Grisales fue elogiada por el presentador Carlos Calero.

Tras recibir los comentarios positivos e incluso el visto bueno de la inteligencia artificial Sínfoni, que la escogió como la mejor de la noche, a pesar de no estar en competencia, Amparo Grisales reveló el origen de la canción y cómo surgió.

“Fue como una idea de mi mamá y con mi hermana llamamos al maestro Cristián Báez, que creó la canción basada en mi frase 'me erice'. Pasaron los años y de repente mi hermana me dice ‘¿por qué no has sacado la canción?' Mis expectativas no eran muy grandes y la deje ahí”, indicó.

Asimismo, Amparo Grisales destacó que todo tiene su momento y que decidió que la semifinal de Yo me llamo era ideal para estrenar el tema musical.

“Me erice es una frase de Yo me llamo que me ha acompañado desde la primera temporada”, concluyó.



En este capítulo el nuevo eliminado fue el imitador de Gilberto Santa Rosa. Por otro lado, Yo me llamo Carín León fue seleccionado como el mejor de la noche por Sínfoni y, tras escoger el busto de quien abandonó la competencia, se llevó $7.000.000 a casa.

De esta manera, los imitadores de Carin León, Luis Miguel, Miguel Bosé y Shakira avanzaron a la gran Final de Yo me llamo.

Vea el capítulo completo emitido este jueves, 7 de diciembre de 2023, aquí: