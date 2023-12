Amparo Grisales se robó todas las miradas con "vestido de baño" en la final de Yo me llamo

Amparo Grisales causó furor entre los televidentes luego de aparecer en la final de Yo me llamo luciendo un vestido transparente. Para algunos usuarios en redes sociales, la diva de Colombia presumió a buena hora su espectacular figura, pero para otros su atuendo no fue el adecuado.



El vestido de Amparo Grisales era tan transparente que solo se veía su bikini. Esta fue la razón por la que algunos internautas aseguraron que la jurado de Yo Me Llamo llegó a la final del programa luciendo un vestido de baño.

“Yo viendo el vestido de Amparo Grisales, que tanto habla del buen vestir", “¿Y ese vestido de amparo qué? Parce, es la final y sale vestida así. Parece un vestido de baño”, “Imaginemos a Carolina Herrera viendo la pinta de hoy de Amparo Grisales”, fueron algunas críticas hacia la diva de Colombia.

No obstante, la jurado también recibió comentarios positivos: “Se ve hermosa. La gente sí jode”, “Ella tiene un cuerpo sensacional. Puede lucir lo que le dé la gana” y “La diva siempre sabe cómo brillar. Esta vez lo hizo con su vestido”.

¿Quién se llevó el premio de $500 millones en Yo me llamo?

El imitador del cantante mexicano Carin León se convirtió en el ganador de Yo me llamo versión 2023. El participante se llevó más de 500 millones de pesos y el cariño de todo el público.

Con la canción Primera cita, Yo me llamo Carin León se presentó durante la gala de la final. El imitador logró interpretar casi a la perfección el tema del compositor mexicano, que últimamente ha tomado mucha popularidad en Colombia.

“Así me tiene hace días Carin León, con el erizómetro a full. Tu evolución ha sido hermosa, con una sencillez, humildad, creciste de forma impresionante. Un ser humano sin pretensiones, dando con su corazón lo que quiere hacer”, aseguró Amparo Grisales.

“El sueño no está por hacerse realidad, hace rato estás viviendo un sueño”, dijo por su parte Pipe Bueno.

“Mucha gente me pregunta qué se necesita para entrar a Yo me llamo. La imitación es un don, la inteligencia para reproducir la voz, el color, los gestos, contamos con una escuela maravillosa y los profesores no podrían hacer su gran labor si no encontraran un alumno dispuesto a crecer”, indicó el maestro y también miembro del jurado César Escola.