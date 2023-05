Amparo Grisales sube la temperatura en las redes con una transparencia

Amparo Grisales sigue cautivando con su belleza y no duda en mostrar el increíble cuerpo que tiene a sus 66 años. En redes sociales compartió una sesión de fotos en la que posó en ropa interior y luciendo con una transparencia que cautivó a más de uno.

La diva de la televisión colombiana compartió algunas de las tomas capturadas en la ciudad de Cartagena, en Casa Lola.

“¡Lista para la acción!”, dice en el post donde Amparo Grisales da muestra de por qué es una de las mujeres más admiradas del país por su disciplina.

“Gracias Dios por los regalos de vida que recibo cada día”, agrega la actriz y jurado de ‘Yo me llamo’, concurso musical que próximamente estrenará temporada en el Canal Caracol.

Los halagos a Amparo Grisales no se hicieron esperar: “Para envidia de muchas 🔥ya quisiera yo llegar así a tu edad 🔥”; “¡Diosa! Siempre perfecta, hermosa y altiva en el mejor se los sentidos. ¡Esa actitud es la que la hace ser eternamente diva!”; “¡La verdad sea dicha! Esta mujer es físicamente admirable. Su disciplina rigurosa es un ejemplo de resultados”; “Usted es la máxima expresión de la hermosa mujer colombiana… gracias señora Amparo Grisales…quien no me quisiera tener un poco de todo el cúmulo de capacidades, talento y belleza”.

La actriz también ha compartido en redes sociales cómo se prepara para el estreno de ‘Yo me llamo’.

Uno de esos posts es la primera prenda que usará en el capítulo inicial del programa del Canal Caracol, un body diseñado por María Angélica Guerra. “Lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para una mujer a la que admiro demasiado y que se ha ganado un espacio aquí en mi corazón”, comentó la creadora.

Amparo Grisales vuelve este 2023 a la televisión con una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, reality que se ha consolidado en la pantalla chica de la mano de una de las más talentosas actrices colombianas.

El programa empezó a emitirse en el 2011, donde Rafael Orozco fue el primer ganador de este concurso musical. Camilo Sesto fue el más reciente, en la temporada emitida en el 2022.