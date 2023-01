Amparo Grisales también se unió al #10YearsChallenge y dejó ver cómo lucía hace una década

“Nadie me quita lo baila’o”, escribió la polémica jurado de ‘Yo me llamo’ junto a la fotografía que compartió en sus redes sociales.

Varios famosos colombianos se unieron al #10YearsChallenge (reto de los 10 años) en el que la idea era compartir una foto de hace dos lustros y compararla con una actual.

El propósito de este reto, que se volvió tendencia en redes sociales, era dejar ver “que tan bien o mal nos han tratado los años”.

Ante el viral numeral, la actriz Amparo Grisales se contagió y compartió su antes y después, aunque la imagen corresponde al 2018.

“De este año no hay foto, gracias a la vida, evolución, aprendizaje. Nadie me quita lo baila’o”, escribió junto a la instantánea que subió a Instagram.