Amy Winehouse: revelan imágenes inéditas de la cantante británica

Amy Winehouse dejó un gran vacío en la industria musical el 23 de julio de 2011, día en el que fue hallada sin vida. A pesar de su prematura muerte, a los 27 años, la inigualable voz de la artista británica ha resonado y seguirá conmoviendo corazones.

Es por eso que un nuevo video con imágenes inéditas de Amy Winehouse ha causado gran nostalgia entre sus fanáticos. La grabación corresponde a material que no se utilizó en el videoclip original de su canción In My Bed, lanzado hace 20 años.

Para conmemorar las dos décadas de Frank, el álbum debut de la cantante lanzado en 2004, se revelaron estas imágenes que hacían parte del archivo de la cantante y que muestran a una Amy Winehouse fresca y nostálgica, en un periodo previo a su arrolladora fama internacional.

En ese momento la británica tenía apenas 19 años, era una estrella en ascenso, que todavía no adaptaba en su estilo su característico peinado alto y extrema delgadez. Unas imágenes que conmueven a sus seguidores, que la siguen recordando por su gran talento.

En las imágenes inéditas se reconstruyó el videoclip de In My Bed con momentos de la cantante caminando por el vestíbulo del hotel en el que se llevó a cabo la grabación, subiendo las escaleras con su guitarra en mano, con el cabello suelto y un estilo natural que modificó años después.

Además de momentos en los que la artista británica interpreta la canción acompañada por la banda, en el videoclip también se registraron momentos en los que la seis veces ganadora a los Grammy está a la espera en el rodaje, preparándose frente al espejo e incluso jugando con la cámara.

El nuevo video fue publicado en el canal oficial de Amy Winehouse en YouTube como el lyric video del famoso éxito de la británica. Según se ha establecido, este trabajo se presenta como parte de la conmemoración del álbum Frank.

In My Bed fue el tercer sencillo del álbum debut de la cantante y su videoclip fue dirigido por Paul Gore y lanzado el 5 de abril de 2004. Para celebrar sus 20 años se realizará el lanzamiento de una edición Picture Disc, que incluirá, además de esta canción, otros éxitos como Take The Box, Stronger Than Me y F**k Me Pumps.