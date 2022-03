Ana del Castillo e Iván Villazón se reconciliaron: “Ahora le regalo una catapila de amor”

En el marco del cierre del Carnaval de Barranquilla, Iván Villazón pidió ver a Ana del Castillo tras bambalinas para reconciliarse. Los artistas se habían distanciado desde finales de 2019, después de que el cantante no le permitió compartir tarima con él al considerar que estaba “impedida”. Ella lo tomó a mal y se desahogó con una serie de insultos a través de redes sociales.

La joven, en ese entonces, a través de un vivo en Instagram le dijo a Villazón que se comiera “tres mil veces una catapila de m&%$/#”.

Publicidad

Aunque Ana del Castillo se disculpó con un mensaje escrito, el cantante exigió que sus excusas fueran expresadas “a través de un video, así como lo hizo cuando lanzó sus improperios en mi contra”.

Pero después de más de dos años de la disputa, la voz tenor del vallenato quiso reconciliarse con la artista, que no pudo contener la emoción con el reencuentro y, sin vacilar, le pidió perdón.

“Han pasado casi tres años, tengo una pena con usted”, dijo Ana del Castillo mientras se fundía en un abrazo con Iván Villazón.

Publicidad

“Ahora le regalo una caterpilar de amor”, dijo en tono de broma y agregó: “Si lo ofendí, perdóneme, yo fui una persona muy impulsiva, tal vez inmadura”.

Iván Villazón la interrumpió y le pidió ya no hablar de eso.

Publicidad

“Yo quería verte porque me encantas y me encanta lo que estás haciendo”, aseguró, y resaltó la belleza de Ana del Castillo, que no ocultó su felicidad por la reconciliación.

“Muchas gracias, maestro. Un gusto volver a verlo después de tanto tiempo, poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo admiro. Lo quiero mucho. Muchas gracias por la oportunidad y por sus palabras tan lindas. Gracias por creer en mí. Tengo en mi corazón solo amor y respeto para usted ❤️”, expresó.

Publicidad

Otras noticias: