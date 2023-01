Ana del Castillo les responde, con trago en mano, a los que la critican por tomar sin parar

“Voy a seguir bebiendo porque yo no le estoy robando a nadie”, dijo la artista tras los comentarios que desató por una serie de videos que publicó en instagram.

En las imágenes se veía a Ana del Castillo con varios amigos de paseo y en una aparente parranda de tragos que duró más de un día.

Publicidad

Varios seguidores comentaron que les gustaría tener un hígado como el de la artista vallenata y además su resistencia para el licor.

Ante esta andanada de críticas, que hicieron que Ana del Castillo, la cantante divulgó una contundente respuesta para callar a quienes la cuestionan.

“Bebo porque yo trabajo, porque me gasto mi plata en lo que se me da mi gana. El que quiera beber conmigo que me llame ya, si le da la gana”, dijo.

Y agregó: “Yo voy a seguir bebiendo, ¿sabes por qué? Porque yo no le estoy robando a nadie ni estoy matando a nadie. Yo trabajo mis fines de semana, y me trasnocho, y sigo bebiendo mis fines de semana, ¿y a quién le importa? Si cada quien es dueño de su vida”.

Publicidad

También cuestionó a las mujeres que hablaron de su forma de actuar.

“Aquí está Ana del Castillo, y la mujer que vaya a beber que deje el fanatismo. ¡Estamos en el siglo XXI! ¿Qué mujer no bebe? ¿Qué mujer no se enamora? Mi marido sabe dónde estoy yo y cómo confía en mí. Un trago por esas mujeres que son arrebatadas como yo”, terminó alzando la copa que tenía en la mano.