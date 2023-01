Ana del Castillo niega ser la que aparece en una foto desnuda besándose con otra mujer en una tina

La cantante, a través de Instagram, aseguró que su cuerpo tiene cicatrices por el accidente, a diferencia de quien está en la imagen que circula en redes.

En la foto se ve a dos mujeres desnudas besándose dentro de una tina y muchos aseguran que se trata de Ana del Castillo.

Sin embargo, la interprete negó ser ella y reafirmó su orientación sexual: “a mí me gusta un hombre, me mata un hombre… estoy bien tranquila por ese bonche”.

En compañía de una amiga, Ana del Castillo argumentó que no se trata de ella por las diferencias físicas de su cuerpo y de quien aparece en la imagen.

“Sabiendo que esta muchacha que está aquí, que se llama Ana del Castillo, esta toda raspada, el cuerpo lo tengo todo raspado”, refiriéndose al accidente que sufrió hace algunos meses en compañía del reguetonero Juan Mindiola y que le dejó varias heridas.

Además esa nalga de esa foto, esa nalga sí está limpia, yo la tengo raspa' ¡la tengo quema', negra!

Asimismo, dijo que ella tiene un lunar en su pecho y que su nariz no parece una “pitaya”.

Completó: “La gente no se cansa de hacerle daño a uno, qué vaina ¿no? Me han querido acaba’, pero no han podido”.

