Ana del Castillo se disculpó por su presentación en los Latin Grammy: “No quise faltar al respeto” Artistas colombianos destacaron en la gala de los Latin Grammy 2023, pero Ana del Castillo recibió críticas por su actitud, en particular por aquella en la que entregó un premio y, como no logró pronunciar el nombre de un álbum en inglés, dijo "ay, yo no sé qué". ¿Qué dijo la artista al respecto?