Ana del Castillo sorprendió cantando en pleno vuelo una canción de Diomedes Díaz

La artista Ana del Castillo se volvió tendencia en redes sociales tras cantar en pleno vuelo y sorprender a los pasajeros de un avión.

Imágenes del momento, que fueron compartidas en diferentes plataformas, muestran a la artista vallenata con bocina en mano interpretando un fragmento de la tonada Mensaje de Navidad, de Diomedes Díaz.

“Hay corazones que les da tristeza llegar diciembre, hay corazones que llegar diciembre, se ponen alegres, se ponen alegres”, cantó Ana del Castillo.

Muchos de los viajeros no desaprovecharon la oportunidad para aplaudir a Ana del Castillo. Otros, por su lado, se unieron a ella en la canción.

Publicidad

Usuarios de redes sociales felicitaron a la artista por su buena energía: “Una canción no le hace daño a nadie”, “Actitud de Navidad”.

Sin embargo, la mayoría de internautas criticaron a la intérprete. “Si eso me pasa en un vuelo me muero”, “Que desespero uno estar encerrado con esa bulla”, “Si me pasa eso yo pido reembolso”, señalaron algunos.

Ana Del Castillo armó parranda en el aire pic.twitter.com/lnxy352fqD — Luchovoltio (@luchovoltios) December 25, 2023

Publicidad

En otras noticias que puede leer: